அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தைக் கூட்ட தினகரனுக்கு அதிகாரமில்லை.. அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பொளேர்!

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை கூட்ட தினகரனுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran not having any rights to conduct MLAs meet says finance minister Jayakumar. Cheif secretary only has the rights to held MLAs meeting.