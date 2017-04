அரசியலுக்கு குட்பை சொல்லவும் தயார்.. டிடிவி தினகரன் திடீர் பேச்சால் பரபரப்பு

ஆர்கே நகர் தேர்தலுக்குப் பின் அதிமுக அணிகள் இணைந்தால் அதனை வரவேற்பேன் என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 9:36 [IST]

English summary

ADMK(Ammaa) candidate TTV Dinakaran said that he will welcom if party's two factions joining after the RK Nagar by poll.