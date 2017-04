ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலை நிறுத்த டிடிவி.தினகரன் முயற்சி.. தேர்தல் அதிகாரியிடம் ஓபிஎஸ் அணி புகார்

தோல்வி பயம் காரணமாக தினகரன் அணியினர் தேர்தலை நிறுத்த முயற்சிப்பதாக ஓபிஎஸ் அணியினர் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS team complaints to Chief election officer that TTV.Dinakaran planning to stop the by election in Chennai RK Nagar constituency. They want law and order issue in RK Nagar constituency.