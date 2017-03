57,000 வீடுகள்.. நடமாடும் மருத்துவனை.. நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருப்பது தினகரனின் தேர்தல் அறிக்கை!

ஆர்.கே.நகரில் 57ஆயிரம் வீடுகள் கட்டித்தருவோம் என்று அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரன் தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Sasikala led ADMK Amma party has released its manifesto for the RK Nagar by election today.