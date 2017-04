சிறை பயம்.. 3 நாள் டைம் கேட்ட டிடிவி தினகரன்

டெல்லி போலீஸ் சம்மன் கொடுத்த விவகாரத்தில் நேரில் ஆஜராக டிடிவி தினகரன் அவகாசம் கோரியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 9:54 [IST]

English summary

TTV dinakaran has requested the Delhi police officials to give 3 days time to appear before them for the probe.