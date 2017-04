அமைச்சர்கள் சிலர் சப்தமாக பேசியது உண்மையே.. வாக்குவாத பஞ்சாயத்தை கமுக்கமாக ஒப்புக் கொண்ட தினகரன்!

தம் வீட்டில் அமைச்சர்கள் சிலர் சப்தமாக பேசினார்கள் என்பது உண்மையே என காரசார வாக்குவாதத்தை ஒப்புக் கொண்டார் டிடிவி தினகரன்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, April 14, 2017, 15:22 [IST]

English summary

ADMK(Amma) Deputy General secretary TTV Dinakaran accepts some seniors Minister's revolt with in the Party.