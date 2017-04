தினகரனை குலை நடுங்க வைத்த தொடர் நள்ளிரவு சம்பவங்கள்... இன்றும் அரங்கேறும்?

இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கம்,ஆர்.கே. நகர் தேர்தல் ரத்து, அதிமுகவில் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கும் முடிவு ஆகிய தினகரனை குலை நடுங்க வைத்த நள்ளிரவு சம்பவங்களை போல் இன்று இரவு நடக்கலாம்.

English summary

Twin leaf frozen, RK Nagar by election cancelled, ADMK Amma party split all were happened in late night. Likewise he feared that he might be arrested today night.