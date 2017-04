மளிகைக் கடை பில் செட்டில்.. ஆன்லைன் ஷாப்பிங்.. திருமங்கலத்தை மிரட்டும் தினகரன் பார்முலா

ஆர்கே நகரில் வெல்கிறாரோ இல்லையோ இடைத் தேர்தலுக்கே உரித்தான திருமங்கலம் பார்முலாவை தோற்கடித்துவிட்டார் தினகரன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

In RK Nagar constituency witnessing the new methods of distributing money to the voters by TTV Dinakaran faction.