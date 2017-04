லட்சக்கணக்கில் பணத்தைக் குவித்த தினகரன் குரூப்.. ஆனா ஒரு பைசா சிக்கலை.. ஏன் தெரியுமா?

டிடிவி தினகரனின் தில்லாலங்கடி வியூகத்தால்தான் ஆர்கே நகரில் எங்குமே லட்சக்கணக்கில் பணம் பிடிபடாமல் இருக்கிறதாம். அந்த அளவுக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டு பணப்பட்டுவாடா செய்துள்ளனராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK (Amma) Candidate TTV Dinakaran implementing the new strategy for money distributing to voters in RK Nagar.