திமுக வேட்பாளர் எதிர்ப்பு.. டிடிவி தினகரன் வேட்புமனுவை ஏற்பதில் இழுபறி! சசி தரப்பு கடும் டென்ஷன்

அன்னியச் செலாவணி மோசடி வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட டிடிவி தினகரனின் வேட்புமனுவை நிராகரிக்க வேண்டும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK and OPS team argue to cancel the nomination filed by TTV Dinakaran. Since he has not mentioned in nomination about Rs. 28 Cr fine amount imposed in Fera case.