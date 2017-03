ஃபெரா வழக்கில் தண்டனை பெற்ற டிடிவி தினகரன் வேட்புமனுவை ஏற்கக் கூடாது... ஹைகோர்ட்டில் அதிரடி மனு

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட ஃபெரா வழக்கில் தொடர்புடைய டி.டி.வி.தினகரன் தாக்கல் செய்யவுள்ள வேட்புமனுவை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று சென்னை ஹைகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

TTV Dinakaran should not be contested in RK Nagar byelection and also his nomination also should not be accepted, plea filed in Chennai HC.