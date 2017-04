தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம்- சிக்குகிறார் தினகரன் மனைவி அனுராதா?

இரட்டை இலை சின்னத்துக்காக தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் டிடிவி தினகரனின் மனைவி அனுராதாவிடம் விசாரணை நடத்தவும் டெல்லி போலீஸ் திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

Delhi police has planned to investigate TTV Dinakaran's wife Anuradha and at the end of inquiry, she may be arrested.