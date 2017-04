அமைச்சர்கள் கூறியிருந்தால் நானே ஒதுங்கியிருப்பேன்... டிடிவி.தினகரன் உருக்கம்

அமைச்சர்கள் என்னை கட்சியிலிருந்து ஒதுங்குமாறு கூறியிருந்தால் நானே கட்சியில் இருந்து ஒதுங்கியிருப்பேன் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dinakaran said that if the ministers asked me i would have lefted from the party. And he said that he will not competite in RK Nagar by poll.