அதிமுகவின் துணைப்பொதுச்செயலாளராக டிடிவி தினகரன் நியமனம்

அதிமுகவின் துணைப்பொதுச்செயலாளராக சசிகலாவின் அக்காள் மகன் டிடிவி தினகரன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சசிகலா அறிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran, the son of Sasikala's sister Vanithamani,appointed as ADMK assistent general secretary Sasikala announced.