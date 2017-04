எனது வெற்றி உறுதியாகிவிட்டதால் எதிர்க்கட்சிகள் பயத்தில் பொய் பிரச்சாரம் செய்கின்றன.. டிடிவி.தினகரன்

ஆர்கே.நகரில் தனது வெற்றி உறுதியாகிவிட்டதால் எதிர்க்கட்சிகள் பொய் பிரச்சாரம் செய்வதாக அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran says that my victory is confirmed in RK Nagar. Opponent parties telling lies that we are giving money for vote.