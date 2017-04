ஒரே ஒரு எம்.எல்.ஏ. கூட நமக்கு ஆதரவாக இல்லையே... விரக்தியில் தினகரன் குடும்பம்!

அதிமுக எம்.எல்.ஏ ஒருவர்கூட தமக்கு ஆதரவாக இல்லையே என்ற விரக்தியில் இருக்கிறது டிடிவி தினகரன் குடும்பம்.

TTV Dinakaran was shocked over the ADMK MLA's sudden revolt against him.