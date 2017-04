ஆர்.கே.நகரில் தினகரனுக்கு படுகேவலமான தோல்வியே- உளவுத்துறை சர்வேயால் தினகரன் "ஷாக்"

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் படுகேவலமான தோல்வியே கிடைக்கும் என்கிற உளவுத்துறை சர்வேயால் நொறுங்கிப் போயுள்ளாராம் டிடிவி தினகரன்.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 15:30 [IST]

English summary

Sources said that ADMK (Amma) Candidate TTV Dinakaran shocked over the state Intelligence report on RK Nagar By Poll.