கொடிபிடிக்கும் கொங்கு அமைச்சர்கள்! தப்பி ஓடும் எம்.எல்.ஏக்கள்.. தனிமரமான தினகரன்!

முதல்வர் எடப்பாடிக்கு ஆதரவாக கொங்கு மண்டல அமைச்சர்கள் கை கோர்த்துள்ள நிலையில் தமக்கு ஆதரவாக ஒரு அமைச்சர் கூட பேசவில்லையே என விரக்தியில் இருக்கிறாராம் தினகரன்.

English summary

TTV Dinakaran shocked over the Gongu Belt Ministers sudden revolt against him in Party.