கட்சியின் ஒற்றுமைக்காக தினகரன் தனது பதவியைத் துறக்க வேண்டும்.. அழுத்தம் கொடுக்கும் தம்பிதுரை!

கட்சியின் ஒற்றுமைக்காக தினகரன் தனது பதவியை துறக்கவேண்டும் என தம்பிதுரை வலியுறுத்ததியுள்ளார்.

English summary

MP Thambidurai urges that TTV Dinakaran should leave the party as he said. Sasikala family should understand that they no need to interfier in the ruling.