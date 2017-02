அதிமுக பிதாமகன் போல டிடிவி தினகரன் காட்டிக் கொள்கிறார்... கேபி. முனுசாமி பாய்ச்சல்

டிடிவி தினகரன் தனக்கு தானே பதவியேற்பு விழா நடத்திக் கொண்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Minister KP.Munusamy says that its unfortunate that TTV.Dinakaran Shows himself as a Pitha magan of ADMK.