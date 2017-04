வருமானவரித் துறை.. மத்திய பாதுகாப்புப் படையை காட்டி மிரட்டுகிறது பாஜக.. தினகரன் ஆவேசம்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தான் வெற்றி பெற்றுவிடுவேன் என்ற அச்சத்தில் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு வருமானவரித் துறை ரெய்டு நடத்தி மிரட்டி வருகிறது என்று தினகரன் ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP threatens ADMK through the income tax raid, said TTV Dinakaran.