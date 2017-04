அதாவது வைகைச் செல்வன் என்ன சொல்றாருன்னா.. தினகரன் "பாகுபலி" ஆயிட்டாருன்னு சொல்றாரு!

டிடிவி.தினகரன் நான் அதிமுகவில் இருந்த ஏற்கனவே ஒதுங்கிவிட்டேன் என்று கூறியதன் மூலம் டிடிவி.தினகரன் மக்கள் மனதில் உயர்ந்து நிற்கிறார் என வைகைச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dinakaran stands in public hearts says ADMK Amma party spokes person Vaigaiselvan. TTV Dinakaran will be there in public hearts forever Vaigaiselvan said.