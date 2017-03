மதுசூதனனை வேட்பாளராக நிறுத்தியதே ஸ்டாலின்தான்... டிடிவி தினகரன் பொளேர்

மதுசூதனனை வேட்பாளராக நிறுத்தியதே ஓ.பன்னீர் செல்வமும், திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும்தான் என்று ஆர்.கே. நகர் தொகுதியின் அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரன் குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

TTV Dinakaran says Madhusudhanan was in the fray under the consultation of M.K.Stalin. whatever they treason i will give success.