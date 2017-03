ஆர்.கே. நகரில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்த டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர் அதிரடி கைது!

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர் கருணாமூர்த்தி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 15:32 [IST]

English summary

The police today arrested one person name Karunanmurthi RK Nagar Bypoll candidate TTV Dinakaran supporter for allegedly distributing money to voters in RK Nagar.