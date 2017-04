இந்தாங்க ஆளுக்கு ரூ4,000... தொப்பிக்கு ஓட்டு போடுங்க... அதிரவைக்கும் ஆர்கே நகர் வீடியோ

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் வாக்காளர்களை தினகரன் கோஷ்டி பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கும் வீடியோ

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Team Sasikala faction of ADMK were caught on camera distributing money to voters of RK Nagar constituency. A video shows supporters of TTV Dinakaran handing out Rs 4,000 to each voter inside a house.