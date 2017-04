ஆர்.கே.நகரில் வாக்காளர்களுக்கு காமாட்சி விளக்கு கொடுத்த டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்கள் மூவர் கைது!

சென்னை ஆர்கே நகர் தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு காமாட்சி விளக்கை பரிசாக டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்கள் மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Suporters of TTV Dinakaran, in RK nagar distributed gifts to voters. when, Squad got complaint and arrested Prasanna and Sivakumar who involved in this.