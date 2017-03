இரட்டை இலை: "ஸ்லீப்பர் செல்" சு.சுவாமியுடனான பேச்சுக்குப் பின் திட நம்பிக்கையில் தினகரன்!

சுப்பிரமணியன் சுவாமி கொடுத்த உத்தரவாதத்தின் அடிப்படையில்தான் தமக்கு இரட்டை இலை கிடைக்கும் என திடநம்பிக்கையில் இருக்கிறாராம் டிடிவி தினகரன்.

English summary

ADMK sources said that Team Sasikala's TTV Dinakaran talked with BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swamy on Two Leaves symbol issue on Monday Night.