சேகர்பாபு சொன்னதுதான் நடக்குது போல....ஆர்கே நகரில் திமுகவினரை பர்சேஸ் செய்ததா தினகரன் கோஷ்டி?

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் திமுகவினரை வளைத்துப் போடுவதில் தினகரன் கோஷ்டி படுமும்முரமாக இருப்பது அண்ணா அறிவாலயத்தை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 16:56 [IST]

English summary

Sources from RK Nagar ADMK (Amma) said that Team Dinkaran now busy to purchase the DMK votes in RK Nagar.