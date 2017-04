டிவிட்டரில் நன்றி சொல்லி விட்டு அதிமுகவை விட்டு ஓடினார் தினகரன்!

அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் டிடிவி தினகரன்.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 14:37 [IST]

English summary

TTV Dinakaran on his twitter page, Extend my heartfelt gratitude to all my party office-bearers and cadre who’ve extended their full fledged support to me till now.