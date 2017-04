என் பதவியை மட்டும் பறித்தால் எடப்பாடி ஆட்சிக்கு ஊ....ஊ...ஊ...... மிரட்டல் விடுக்கும் தினகரன்

தம்முடைய துணைப் பொதுச்செயலர் பதவியை பறிக்க நினைத்தாலே எடப்பாடி ஆட்சியை கவிழ்த்துவிடுவேன் என மிரட்டியுள்ளார் டிடிவி தினகரன்.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 11:02 [IST]

English summary

ADMK (amma) party Deputy General Secretary TTV Dinakaran has threatened to topple the Edappai Palanisamy lead the TamilNadu Govt.