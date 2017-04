ஒவ்வொரு தமிழனின் இதயத்திலும் ஈட்டியை பாய்ச்சியது போல் வலி: உருகும் டிடிவி.தினகரன்

டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டம் ஒவ்வொரு தமிழனின் இதயத்திலும் ஈட்டியை பாய்ச்சியது போல் இருந்ததாக டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV.Dinakaran tweets about Tamil farmers naked protest in Delhi. He urged Modi to take action on the farmersdemand.