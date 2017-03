இரட்டை இலை... டெல்லி போட்ட கண்டிஷன்.. உற்சாகத்தில் எடப்பாடி.. பயங்கர அதிர்ச்சியில் தினகரன்!

இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக டெல்லி போட்ட கண்டிஷனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு உற்சாகத்திலும் தினகரன் தரப்பு பயங்கர அதிர்ச்சியிலும் இருக்கிறதாம்.

English summary

According to ADMK sources TTV Dinakaran very upset over the Delhi's conditions on Two Leaves Symbol issue. But Chief Minister Edappadi palanisamy was very happy over the conditions.