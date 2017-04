டெல்லி லாபி கனஜோர்.....மீண்டும் தலைமை செயலராகிறார் ராமமோகன் ராவ்?

ராமமோகன் ராவ் தலைமைச் செயலர் பதவியை மீண்டும் பெறும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

ADMK sources said that TTV Dinakaran and Sasikala were very upset over the return of Rama Mohan Rao.