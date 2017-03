கலெக்டர்களை பந்தாட சொல்லும் டிடிவி தினகரன்.. பெரும் யோசனையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

கலெக்டர்களை பணியிடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று, முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் விவாதித்துள்ளார் தினகரன். இடைத்தேர்தல் முடிந்து இறுதி முடிவு எடுக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் முதல்வர்.

English summary

TTV Dinakaran wants many district collectors have to be transferred says sources, he discussed with CM as well.