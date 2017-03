தொப்பியிலிருந்து குல்லாவுக்கு மாறிய டிடிவி.தினகரன்.. மசூதி அருகே வாக்கு சேகரிப்பு!

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் டிடிவி.தினகரன் இன்று தொப்பிக்கு பதில் குல்லா அணிந்து பிரச்சாரம் செய்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 31, 2017, 15:32 [IST]

English summary

TTV.Dinakaran was wearing khulla today intead of Hat. He was targetting Muslim votes in RK Nagar constituency.