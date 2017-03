ஆர்.கே.நகரில் வீடு எடுத்து தங்கி பிரச்சாரம் - டிடிவி தினகரன் அறிவிப்பு

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் வீடு எடுத்து தங்கி பிரச்சாரம் செய்யப் போவதாக டிடிவி.தினகரன் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 24, 2017, 18:25 [IST]

English summary

Dinakaran says that he will be staying in RK.Nagar and campaign for the election. And he said cases filed against me due to political grudge.