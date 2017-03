இரட்டை இலை சின்னத்தில் தினகரன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவார்: சொல்கிறார் தம்பிதுரை

இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு டிடிவி.தினகரன் வெற்றி பெறுவார் லோக் சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MP Thambidurai says that TTV.Dinakaran will contest in double leaf symbol and get victory.