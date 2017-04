சசிகலாவுக்கு துணையாக டிடிவி.தினகரனும் சிறைக்கு செல்வார்.. எச்சரிக்கிறாரா எச்.ராஜா?

சசிகலாவுக்கு துணையாக தினகரனும் சிறைக்கு செல்வார் என பாஜக தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

H.Raja said in Pudukottai TTV Dinakaran will give company to Sasikala. TTV Dinakaran will get jail in the Foreign exchange fraud case.