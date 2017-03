ஆர்.கே.நகர் தேர்தலில் தினகரன் வரலாற்று தோல்வியைதான் பெறுவார்... சொல்கிறார் ஈவிகேஎஸ்.இளங்கோவன்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி.தினகரன் வரலாற்று தோல்வியைதான் பெறுவார் என தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ஈவிகேஎஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

EVKS.Elangovan says that TTV.Dinakaran will go to Jail after the RK.Nagar election. ADMK party also will be freezed soon like their symbol EVKS.Elangovan said.