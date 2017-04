லஞ்ச சம்பவத்தால் தமிழகத்துக்கு அவமானம் தேடித்தந்து விட்டார் தினகரன்: தமிழிசை காட்டம்

தேர்தல் ஆணையத்தின் புனிதத்தை கெடுக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாலேயே தினகரன் கைது செய்யப்பட்டதாக தமிழக பாஜக தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 1:42 [IST]

TN BJP leader tamizhisai said that based on the proofs only dinakaran is arrested