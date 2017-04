எம்புட்டு அடிதான் வாங்குகிறது.... பெரா வழக்கில் அப்பீல் மனுவை வாபஸ் பெற்ற தினகரன்!

அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் ஹைகோர்ட் உத்தரவுக்கு எதிரான அப்பீல் மனுவை டிடிவி தினகரன் இன்று வாபஸ் பெற்றுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran's lawyer said in chennaiHC that they withdraw the appeal filed by him.