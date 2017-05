திருமங்கலம்- நேரு பார்க் சுரங்க மெட்ரோ சேவை தொடங்கியது.. சென்னை மக்கள் மகிழ்ச்சி

சென்னை திருமங்கலம்- நேரு பூங்கா இடையே மெட்ரோ ரயில் சேவை இன்று தொடங்கப்பட்டது. மக்களுக்கு இது புது அனுபவம்.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 10:09 [IST]

English summary

Tirumangalam- Nehru Park tunnel metro train services starts today. CM and Central Minister are going to participate.