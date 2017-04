ஒரே நாளில் 1.62 மெட்ரிக் டன் சரக்குகளை கையாண்டு தூத்துக்குடி துறைமுகம் சாதனை

தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் ஒரே நாளில் 1.62 மெட்ரிக் டன் சரக்குகளை கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

English summary

1.62 metric cargos were handled by Tuticorin port in a single day. It is a greatest achievement, says port trust officials.