சசிகலாவை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் சொல்லி ஆதரவு கொடுத்தவங்க யார் யார் தெரியுமா?

போயஸ்தோட்டத்தில் உள்ள சசிகலாவை சந்தித்து தினசரியும் அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆதரவு அளித்து வரும் நிலையில், பிரபல தொலைக்காட்சிகளின் செய்தி ஆசிரியர்கள் நேரில் சசிகலாவை சந்தித்து பேசி வருகின்றனர்.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 14:43 [IST]

English summary

Amongst the many visitors Sasikala Natarajan has had these past days are the top brass of Tamil Nadu-based media houses. Editors and owners of several media organisations.