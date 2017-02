ஃபேன்.. டிவி.. நாற்காலி... சிறையில் சசிகலாவிற்கு கூடுதல் வசதிகள்

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவிற்கு சிறையில் கூடுதல் வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 9:53 [IST]

English summary

ADMK general secretary Sasikala gets TV, Fan, Chair in her cell at parappana agrahara prison in Bengaluru.