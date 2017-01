எப்படி தீவிரவாதிகள் என்று கூறலாம்.. சென்னை கமிஷனருக்கு வேல்முருகன் கடும் கண்டனம்

சென்னை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை காவல்துறை ஆணையர் ஜார்ஜ் தீவிரவாதிகள் என கூறியதற்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TVK leader Velmurugan condemns Chennai Police commissioner George Speech on protesters. Velmurugan Questioning George that why he was not speaking in Tamil.