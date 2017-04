பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழகம்.. காவு கொடுக்கத் துணிகிறது தமிழக அரசு… வேல்முருகன் ஆவேசம்

குற்றுயிராய்த் தமிழகத்தைத் துடிக்க வைத்திருக்கும் மத்திய மோடி அரசுக்கே குற்றேவல் புரியும் அவலம்தான் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று வேல்முருகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TVK leader Velmurugan has condemned TN government, for not taking proper step about NEET exam.