தமிழக அரசை கலைக்க சொன்னால்.. தமிழகத்துக்குள் சு. சுவாமி நுழைய முடியாது.. வேல்முருகன் எச்சரிக்கை

தமிழக அரசைக் கலைக்க சொன்ன சுப்பிரமணியன் சுவாமி தமிழகத்திற்குள் நுழைய முடியாது என்று வேல்முருகன் எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

TVK Velmurugan warned BJP leader Subramanian Swamy over his commend on Twitter about TN government dissolved.