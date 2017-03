ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சென்னையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம்

சேப்பாக்கம் அரசு விருந்தினர் மளிகை அருகில் இன்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தவுள்ளது.

English summary

TVK Party going to held a Protest today for hydrocarbon projects