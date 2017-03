சென்னையில் இலங்கை துணை தூதரகம் முற்றுகை.. தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சிப் போராட்டத்தால் பரபரப்பு

தமிழக மீனவர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதைக் கண்டித்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் சென்னையில் உள்ள இலங்கை துணை தூதரகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.

English summary

TVK party sieged the Srilankan embassy in chennai. They were condemned the firing of Srilankan navy on the tamil fishermen.